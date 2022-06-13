قوات كييف تقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ خلال 30 دقيقة

2022/06/13 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أكدت وسائل اعلام أن قوات كييف قصفت دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ من راجمات صواريخ “غراد” و” أورغان” خلال 30 دقيقة.واشارت إلى أن المتطرفين الأوكرانيين قصفوا دونيتسك أيضا بنحو 30 قذيفة مدفعية ثقيلة من عيار 155، مؤكدة أن القصف ما زال متواصلا.ومن جهته ذكر مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في […]

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