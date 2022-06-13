محمد بن زايد والمعبد الهندوسي.. تزوير مفضوح في توقيت حساس

2022/06/13 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ما قال ناشروها إنها صورة لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وهو يضع حجر الأساس لمعبدٍ هندوسيّ في أبو ظبي، وذلك بعد الإدانات لتصريحات اعتبرت مسيئة للنبي محمد أدلت بها مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم في الهند.

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