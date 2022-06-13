عائدات قياسية للطاقة الروسية في أول 100 يوم من الحرب

2022/06/13 | 19:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..جنت روسيا 93 مليار يورو (98 مليار دولار) من صادرات الطاقة التقليدية خلال الـ100 يوم الأولى من حربها في أوكرانيا، حيث ظل الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر لمنتجات الطاقة الروسية، وفقاً لتقرير من شركة أبحاث مستقلة نُشر اليوم الاثنين.ويأتي التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، في الوقت الذي تحث فيه […]

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