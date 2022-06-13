نفط ذي قار يحقق فوزاً تأريخياً على مصر في بطولة الشركات العربية لكرة الصالات

2022/06/13 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق شركة نفط ذي قار، ممثل الكرة العراقية في بطولة الشركات العربية لقدم الصالات، فوزاً غالياً على منتخب الشركات المصرية وبطل النسخة الماضية.وتمكن نفط ذي قار من هزيمة المستضيف في عقر دارهم بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات البطولة المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية.وفرض الفريق العراقي سيطرته […]

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