التخطيط تكشف عن الكلفة التخمينية لمشروع قطار بغداد المعلق

2022/06/13 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن الكلفة التخمينية لمشروع قطار بغداد المعلق، فيما أشارت إلى بدء العمل لإنجاز جميع متطلبات تنفيذ المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مشروع القطار المعلق في بغداد تمت احالته وادراجه لحساب وزارة النقل ضمن موازنة العام الماضي 2021 بكلفة تخمينية تتجاوز 4 تريليونات وبمدة تنفيذ تصل الى حوالي 5 سنوات".

وأضاف، أن "هناك عملا وتنسيقا عالي المستوى ما بين وزارتي التخطيط والنقل والامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد لغرض استكمال جميع المتطلبات ومعالجة كل الاشكالات التي تواجه تنفيذ المشروع".

وتابع أن "مشروع قطار بغداد المعلق يمثل اهمية كبيرة في فك الاختناق المروري الحاصل في العاصمة، كما انه سيوفر اعدادا غير قليلة من فرص العمل"، مؤكدا أن "المشروع هدفه تحقيق التنمية في بغداد".

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