بارزاني: نأمل أن لا يحدث أي تعقيد وفوضى

2022/06/13 | 19:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، الأطراف الكردستانية كافة إلى وحدة الصف والوئام.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه بتويتر، تابعتها وكالة خبر برس (واخ) “نتابع بقلق آخر المستجدات السياسية العراقية، ونأمل أن لا يحدث أي تعقيد وفوضى وأن يُمَثِّل مجلس النواب جميع العراقيين”.

ودعا بارزاني “الأطراف الكردستانية كافة إلى وحدة الصف والوئام”.

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