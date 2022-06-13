2022/06/13 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تواجه ضغوطًا اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، مُحذرًا من تداعياتها على المصريين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حديثه عن ضغوط اقتصادية.. السيسي: "حاسبوني لما يصبح دخلنا تريليون دولار") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حديثه عن ضغوط اقتصادية.. السيسي: "حاسبوني لما يصبح دخلنا تريليون دولار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).