عاصفة ترابية تتسبب بانعدام الرؤية في العمارة

2022/06/13 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر محلي اليوم الاثنين بانعدام الرؤية في مدينة العمارة نتيجة عاصفة ترابية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “عاصفة ترابية ضربت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما تسبب بانعدام ‏الرؤية في الطرق الخارجية والاماكن المفتوحة.

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