حركة امتداد تقرر اعفاء علاء الركابي وتصدر عدداً من القرارات

2022/06/13 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

يا أبناء شـــعبنا الغالي… بعد اطلاع الامانة العامة لحركة امتداد على تقرير لجنة تقصي الحقائق قررت مايأتي:١- المصادقة على قبول إستقالة السيد محمد نوري من الحركة. ٢- المصادقة على إعفاء السيد علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة. ٣- مطالبة السيد علاء الركابي بعرض أي دليل فساد او شبهة فساد إلى الرأي العام وتسليمه إلى القضاء لمحاسبة كل من تثبت إدانته.٤- دعوة السيدات والسادة النواب وبحضور كوكبة من الشخصيات الوطنية للقاء وطني خالص لتوحيد الجهود والانطلاق من جديد لخدمة الشعب الذي خرجنا من أجله. ٥- إنهاء تكليف رئيس المكتب التنفيذي الحالي، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالهيكلية التنظيمية للمكتب. ٦- تشكيل لجنة خاصة من قبل الأمانه العامة للحركة لإعادة تقييم كل مفاصل الحركة ومعالجة الأخطاء التي تم تشخيصها. حركة إمتدادالاثنين 13 - حزيران -٢٠٢٢

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