حدد موقفه.. الإطار التنسيقي يصدر بياناً لنتائج اجتماعه

2022/06/13 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اكد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الازمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية.

وقال بيان للاطار تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعها الاعتيادي اليوم الاثنين لمناقشة اخر تطورات الساحة السياسية".

واضاف، ان "الاطار التنسيقي يأمل ان يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".

واشار الى "مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وامال شعبنا بالامن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم".

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