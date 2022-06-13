الإطار التنسيقي يعلن موقفه الرسمي من انسحاب الصدر من العملية السياسية

2022/06/13 | 20:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي، اليوم الاثنين، لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية.

وأكد الإطار استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة، لاستكمال الإستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية، وكان الإطار التنسيقي يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالإستقالة من مجلس النواب .

ويؤكد الإطار مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم.

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