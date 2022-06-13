الإطار التنسيقي يؤكد المضي في الحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة

2022/06/13 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، المضي في الحوارات مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم، لمناقشة اخر تطورات الساحة السياسية"، مؤكداً "استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".

وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب "، لافتاً إلى أنه "سيواصل العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم".

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