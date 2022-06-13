نائب: الحشد الشعبي اوقف المشروع الأمريكي الصهيوني

2022/06/13 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب عضو لجنة الأمن والدفاع احمد رحيم الموسوي، الاثنين، ان الحشد الشعبي استطاع إيقاف المشروع الأمريكي الصهيوني في تقسيم العراق وضرب المجتمع العراقي من خلال عصابات داعش الإرهابية وكل المجاميع التي تطلقها في المنطقة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الموسوي في حديث لوكالة /المعلومة/، […]

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