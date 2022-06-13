النزاهة تكشف عمليات تزوير وغسيل أموال في مصارف أهلية

2022/06/13 | 20:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشفت رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائبة ناهدة الدايني، اليوم الاثنين، وجود عمليات تزوير وغسيل أموال في مصارف أهلية داخل البلاد.

وأكدت الدايني، خلال حديثها لوكالة خبر برس (واخ)، أن متابعة عمل المصارف الأهلية سيتم خلال الأيام المقبلة، بعد ورود معلومات بوجود فواتير مزورة وشبكات تجري غسيل أموال معلنة، وستشكل لجنة للتحقيق والتقصي لمعرفة الحقائق في البنوك الأهلية”.

وأشارت رئيس لجنة النزاهة النيابية، إلى عدم “تحديد ومعرفة الجهات المتورطة بغسيل الأموال والتزوير، لحين اكتمال عمليات التحقق والتقصي من اللجنة المختصة، وسيتم من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

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