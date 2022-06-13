2022/06/13 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eWcR2_UtQlA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "اطشرت أعراضنا " ابتزاز إعلامية بنشر صورها العائلية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "اطشرت أعراضنا " ابتزاز إعلامية بنشر صورها العائلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).