هيرد في أول حوار بعد الحكم: لا ألومهم.. وديب

2022/06/13 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الممثلة الأميركية، أمبر هيرد، إنها لا تستطيع إلقاء اللوم على قرار هيئة المحلفين في قضية التشهير الذي صدر ضدها، ووصفت طليقها الممثل، جوني ديب، بأنه "ممثل رائع"

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