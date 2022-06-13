علماء يبتكرون بدلة متطورة تسمح للصُم الشعور بالموسيقى

2022/06/13 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مع بداية فصل الصيف، من المتوقع أن يحضر العديد من رواد المهرجانات المتحمسين الحفلات الموسيقية مثل Glastonbury و Wireless و Parklife، وفى هذا الصدد، شعر أصم من مرتادي المهرجانات الموسيقية بسعادة غامرة بعد “الإحساس بالموسيقى” بفضل تكنولوجيا رائدة ابتكرها علماء لتساعد الأشخاص اللذين يعانون من الصم بالشعور بالموسيقى.ووفقا لموقع ” granthshala” كان […]

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