موارد كربلاء: مناسيب المياه في بحيرة الرزازة مستقرة منذ 15 عاماً

2022/06/13 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت مديرية الموارد المائية في كربلاء، الاثنين، أن مناسيب المياه في بحيرة الرزازة مستقرة منذ 15 عاماً، فيما حددت سبب عدم تجهيز البحيرة بمصادر أخرى من المياه.

وقال مدير المديرية حسنين العواد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "بحيرة الرزازة هي في أصل تكوينها منخفض طبيعي يستخدم لدرء الفيضان وحماية المدن من خطره ويعد الخزين المائي فيها خزيناً ميتاً وذلك لعدم الإفادة من المياه المخزونة لارتفاع نسبة الأملاح فيها"، موضحاً أن "مواسم الفيضانات بدأت بالانحسار بسبب تشييد السدود على الأنهار من قبل دول المنبع المجاورة للعراق إضافة الى وجود سدود خزنية وتنظيمية داخل العراق لذا أصبحت الإطلاقات المائية مسيطراً عليها".

وأضاف، أن "مناسيب بحيرة الرزازة مستقرة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وحتى يومنا هذا مع وجود فرق بسيط في المناسيب بين فصلي الصيف والشتاء وذلك لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وزيادة التبخر فضلاً عن أن البحيرة تعتمد في وارداتها من المياه على مبزل الرزازة كمصدر وحيد للتجهيز طيلة الفترة الماضية".

وتابع العواد أن "سبب عدم تجهيز البحيرة بمصادر أخرى من المياه هو التقلبات المناخية لدول المنبع والعراق وانحسار الامطار والثلوج ما أدى إلى خزن المياه في السدود للافادة منها في مواسم الزراعة واتخاذها خزيناً استراتيجيا للبلد في مواسم الشحة".

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