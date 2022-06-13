2022/06/13 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، تفاصيل اللقاء الثلاثي بين رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استضاف رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد حيث اتفقت اطراف اللقاء على دعوة كافة القوى السياسية الى لم الشمل ووحدة الصف للوصول الى معالجة حقيقة وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الاصعدة".

وأضاف "كما دعى اطراف اللقاء كافة النخب والفعاليات الاعلامية والثقافية الى التهدئه واشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة اطياف ومكونات الشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اللقاء الثلاثي بين رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اللقاء الثلاثي بين رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).