الانواء الجوية تحدد موعد مغادرة الزائر الأصفر أجواء العراق نهائياً

2022/06/13 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت الانواء الجوية العراقية، الاثنين، موعد زوال تأثير العواصف الترابية عن بغداد وبقية المحافظات.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري في حديث لـ (بغداد اليوم) انه" بسبب ضعف تأثير منخفض الموسم الحراري وامتداداته القادم من البحر المتوسط والذي ادى الى انخفاض دراجات الحرارة وهبوب رياح شمالية غربية وزيادتها من 30-40كم ما ادى الى هبوب الغبار والعواصف الترابية في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد منذ صباح اليوم".

واضاف الجابري،انه" وفقا للتوقعات فان العاصفة الترابية ستزول تدريجيا في بغداد مساء اليوم "

واشار الى ان " المنطقة الشمالية فسيكون زوال تدريجي للعاصفة من يوم غدا "لافتا الى ان" المنطقة الجنوبية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لكنها لم تشهد أي عواصف ترابية".

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