الاستخبارات العسكرية تطيح بالإرهابيين

2022/06/13 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بالإرهابيين "ابو يحيى وابو الحمزة والجراح" في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعمليات نوعية منفصلة وبجهد استخباري مميز ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة لتحركاتهم من قبل شعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشرة وبالتعاون مع بعض الاجهزة الامنية في قاطع المسؤولية وبمشاركة قوة من الفرقة اعلاه التابعة لقيادة القوات البرية اسفرت عن الاطاحة بثلاثة إرهابيين احدهم المكنى (ابو يحيى) في سيطرة الشهيد ايمن (العوينات) سابقا اثناء محاولته دخول ربيعة قادما من الموصل".

وبينت أن "ذلك بعد نصب كمين محكم له في السيطرة المذكورة، وهو احد العناصر الادارية البارزة لما كان يسمى (ديوان الجند)".

وأضافت أنه "تم القاء القبض على أثنين آخرين في قرية العملة الشمالية التابعة لناحية زمار غربي نينوى، احدهما يكنى (ابو الحمزة) والاخر (الجراح)، حيث عمل الأول ضمن عناصر ما تسمى (كتيبة البراء بن مالك) في حين انتمى الثاني لما تسمى (فرقة خالد بن الوليد)".

وأوضحت أن "الارهابيين الثلاثة من العناصر المطلوبة للقضاء بموجب مذكرات قبض استناداً لاحكام المادة 4 إرهاب".

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