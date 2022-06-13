إلى رواندا.. أول رحلة تستعد لنقل طالبي لجوء من بريطانيا بعد فشل اعتراض اتفاق مثير للجدل

2022/06/13 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تمضي خطة المملكة المتحدة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في وقت مبكر الثلاثاء، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف في لندن قرارًا سابقًا برفض أمر قضائي بعرقلة الرحلة الأولى.

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