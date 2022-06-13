توقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين بغداد وطهران

2022/06/13 | 20:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبرم وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الاثنين، مع وزير التراث الثقافي الإيراني عزة الله ضرغامي، مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين البلدين.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون السياحي بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار ووزارة التراث والثقافة والسياحة والصناعات اليدوية في الجمهورية […]

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