“أبو يحيى” و”أبو الحمزة” و “الجراح” في قبضة الاستخبارات العسكرية

2022/06/13 | 20:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الإثنين، الإطاحة بـ3 من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت وكالة خبر برس (واخ) نسخة منه، إنه “بعمليات نوعية منفصلة وبجهد استخباري مميز ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة لتحركاتهم من شعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية وبمشاركة قوة من الفرقة أعلاه التابعة لقيادة القوات البرية، تمت الإطاحة بثلاثة إرهابيين أحدهم المكنى (ابو يحيى) في سيطرة الشهيد أيمن (العوينات) سابقاً أثناء محاولته دخول ربيعة قادما من الموصل بعد نصب كمين محكم له في السيطرة المذكورة، وهو أحد العناصر الإدارية البارزة لما كان يسمى (ديوان الجند)”.

واضافة “كما أُلقي القبض على اثنين من عناصر التنظيم في قرية العملة الشمالية التابعة لناحية زمار غربي نينوى، أحدهما يكنى (أبو الحمزة) والآخر (الجراح)، حيث عمل الأول ضمن عناصر ما تسمى (كتيبة البراء بن مالك) في حين انتمى الثاني لما تسمى (فرقة خالد بن الوليد)”.

وتابعت، “الإرهابيون الثلاثة من العناصر المطلوبة للقضاء بموجب مذكرات قبض استناداً لاحكام المادة ٤ إرهاب”.

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