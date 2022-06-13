رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء يتفقون على دعوة القوى السياسية إلى لم الشمل

2022/06/13 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت الرئاسات الثلاث المتمثلة برئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ضرورة الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للأزمة السياسية.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد".وأضاف البيان، أن "اطراف اللقاء اتفقوا على دعوة كافة القوى السياسية الى لم الشمل ووحدة الصف للوصول الى معالجة حقيقة وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الاصعدة".وتابع البيان، "كما دعا اطراف اللقاء كافة النخب والفعاليات الاعلامية والثقافية الى التهدئة واشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كافة اطياف ومكونات الشعب العراقي".

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