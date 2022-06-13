الاعلام الأمني: الإطاحة بالارهابيين “أبويحيى وأبو حمزة والجراح” غربي نينوى

2022/06/13 | 20:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ان الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بالارهابيين ابو يحيى وابو الحمزة والجراح في مناطق عدة من غربي نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/،: “بعمليات نوعية منفصلة وبجهد استخباري مميز ومعلومات غاية بالدقة ومتابعة مستمرة لتحركاتهم من قبل شعبة استخبارات الفرقة ١٥ وبالتعاون مع بعض الاجهزة الامنية في […]

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