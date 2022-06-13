مباحثات بين العراق والصين في مجال حقوق الانسان

2022/06/13 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس دائرة حقوق الإنسان يلتقي السفير الصينيّ لدى العراق التقى السفير الدكتور هشام العلويّ، رئيس دائرة حقوق الإنسان، مع السيّد تسوي وي ، السفير الصيني لدى العراق، يوم الأحد المُوافق 12 حزيران 2022 في مقر الوزارة.في بداية اللقاء أكَّد السفير العلويّ حرص جُمهوريَّة العراق على توسيع التعاون الثنائيّ بين البلدين وضرورة التنسيق المُشترَك بينهما […]

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