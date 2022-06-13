الإسلام في دستور تونس..

2022/06/13 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت حركة النهضة التونسية، الإثنين، من "المساس بالهوية الإسلامية" في الدستور الجديد الذي يتم إعداد مسودته على أن تعرض لاحقا على الاستفتاء، ونددت "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال"

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