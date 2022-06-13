العتبة الحسينية المقدسة تقدم خدماتها للحجاج العراقيين:هذا ما اوصى به ممثل المرجع السيستاني للحجاج

2022/06/13 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت العتبة الحسينية المقدسة

وبالتنسيق مع الهيئة العليا للحج

والعمرة جهودها واكملت استعداداتها

لتقديم افضل الخدمات الى حجاج بيت الله

الحرام الذين سيتم تفويجهم برا عبر منفذ

عرعر الحدودي في محافظة كر

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