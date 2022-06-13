الحشدُ وأَلْسِنةُ المدعين والمتجرئين

2022/06/13 | 21:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

13/ 6/ 2014م من يتذكره؟ طبعا الجميع.



فحلاوة

فتوى الدفاع -الجهاد الكفائي- في ذلك

اليوم لم تزل تملأ الافواه.



وذكراه

المفرحة لم تزل قائمة ومستمرة على مداد

ارض الرافدين، وتملأ الساحة

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