تشافي لبيكيه: ارحل بكرامة

2022/06/13 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، طالب المدافع المخضرم جيرارد بيكيه بالرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.ووفقا لصحيفة “سبورت”، فإن تشافي اجتمع مع بيكيه قبل أسبوعين، وأبلغه بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل بشكل أساسي.ودافع تشافي عن قراره بأن بيكيه يعاني من مشاكل جسدية، جعلته […]

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