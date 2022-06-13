2022/06/13 | 21:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة: الهجرة غير النظامية إلى أوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/13 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: الهجرة غير النظامية إلى أوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: الهجرة غير النظامية إلى أوروبا تشهد ارتفاعا كبيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).