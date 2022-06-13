الفتح يكشف عن وزراء الحكومة المقبلة وبرنامجها بعد الانسحاب الصدري

2022/06/13 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف تحالف الفتح، الاثنين، عن ملامح الحكومة المقبلة وخارطة المفاوضات، مبينا ان الوزراء سيكونون من المستقلين اصحاب الاختصاص لإثبات قدرتهم على المضي في البلد الى بر الأمان.

وقال القيادي في التحالف محمود الحياني في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الحكومة المقبلة ستثبت قدرتها على إدارة البلاد وانهاء الازمة السياسية والاقتصادية".

وأضاف انه "على الكتل السياسية اختيار وزراء نزيهين وحكومة تحارب الفساد عبر برنامج واضح لإيصال البلد الى بر الأمان دون تسجيل فشل".

واستبعد الحياني ان "يتجه التيار الصدري للمشاركة بالحكومة بعد انسحابه من البرلمان وبتالي سيكون تشكيل الحكومة المقبلة على عاتق الكتل السياسية التي ستكون امام مسؤولية امام الشارع قبل غيره".

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