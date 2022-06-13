وسائل إعلام: وقف توريد اليورانيوم المخصب من روسيا يمكن أن يؤدي إلى شلل المحطات في الولايات المتحدة

2022/06/13 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خبراء أمريكيين أن وقف توريد

اليورانيوم المخصب من روسيا سيؤدي إلى

مشاكل في تشغيل محطات الطاقة النووية في

الولايات المتحدة، فضلا عن زيادة تكلفة

الكهرباء ونقصها.

ووفقا لمقال نُشر في صحيفة The Hill

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