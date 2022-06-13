التقى رئيس البرلمان العراقي.. ملك الأردن يشيد بالعلاقات بين عمان وبغداد

2022/06/13 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد ملك الأردن عبد الله الثاني دعم

بلاده الكامل للعراق، وأشاد خلال لقائه

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحبوسي

بالتعاون بين برلماني البلدين لتعزيز

الشراكة بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن

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