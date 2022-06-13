الاتحاد الأوروبي يهدد لندن بتحرك قضائي

2022/06/13 | 21:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هدد الاتحاد الأوروبي بتحرّك قضائي ضد بريطانيا بعد أن قدمت حكومتها تشريعا بإجراء إصلاح أحادي الجانب لاتفاق التجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية.وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في بيان في بروكسل: “نتابع بقلق كبير قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم بطرح التشريع”.وكانت الحكومة البريطانية قدمت […]

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