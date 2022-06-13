انفجار شمال بغداد

2022/06/13 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "صوت الانفجار الذي سمع ضمن مناطق شمال بغداد عبارة عن عبوة ناسفة خلف سكراب قضاء التاجي".

وأضاف انه "تم استدعاء خبراء المتفجرات وقاموا بتفجيرها تحت السيطرة دون إصابات تذكر".

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