اكثر من 10 الاف مقاتل.. خبير امني كردي يكشف حجم انتشار القوات التركية بالأراضي العراقية

2022/06/13 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل كشف الخبير الأمني الكردي هاوكار الجاف، اليوم الاثنين، عن أعداد وعناصر القوات التركية في إقليم كردستان وباقي مناطق العراق، مبينا ان عددها يتجاوز 10 الاف مقاتل منتشرة بـ 50 قاعدة عسكرية.

وقال الجاف في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أعداد القوات التركية المنتشرة في إقليم كردستان وقاعدة بعشيقة في محافظة نينوى، هم بحدود 10 آلاف مقاتل وعناصر مخابرات أيضا".

وأضاف أن "القواعد العسكرية في الإقليم هي بحدود 50 قاعدة عسكرية تنتشر في محافظات دهوك وأربيل إضافة الى نينوى، فضلا عن عناصر مخابرات وقواعد جوية، ونقاط عسكرية"، مشيرا الى ان "التقدم داخل عمق الأراضي العراقية يتجاوز 400 كيلو متر".

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