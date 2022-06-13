العراق والبنك الدولي يقيمان ورشة عمل لـتطوير إدارة الدَين العام

2022/06/13 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أجرت وزارة المالية، الاثنين، ورشة عمل "تطوير إدارة الدَين العام" بالتنسيق مع البنك الدولي، فيما اشارت الوزارة الى ان الورشة تأتي في اطار خطة عمل مشتركة مع صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة اعمار العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 حزيران 2022)، انه "بتوجيه ومتابعة وزير المالية علي عبد الامير علاوي، أقامت وزارة المالية اليوم الاثنين ، ١٣ حزيران ٢٠٢٢ ، ورشة عمل تطوير عمل دائرة الدين العام وإدارة الدين وفق المعايير الدولية الحديثة ، بالتعاون مع البنك الدولي ، وبمشاركة نخبة من المختصين والخبراء بجوانب إدارة الدين العام". واضاف البيان انه "جرى خلالها تبادل الآراء و وجهات النظر المتعلقة بمهام واولويات إدارة الدين في العراق ، وتشخيص مكامن القوة والضعف نحو تحقيق مستوى اداء مثالي ومتين ، ينسجم مع معايير الجودة العالمية ومتطلباتها"، موضحة ان "انعقاد الورشة يأتي في اطار خطة عمل مشتركة مع صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة اعمار العراق ، الممول من قبل الدول المانحة على مدى السنتين المقبلتين".

واشارت الوزارة الى ان "الورشة تعتبر من اولى ثمار مساعي النهوض بإدارة دائرة الدين العام ، ونواة للتعاون البّناء مابين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي في مجال تطوير الهيكل المؤسسي والأطر القانونية، الى جانب صقل المهارات والخبرات للعاملين بإدارة الدين ، وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والأداء والشفافية". وناقشت الورشة، بحسب البيان "جانب إدارة المخاطر المحتملة بموضوعة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، فضلا عن إدارة الضمانات السيادية ورفع مستوى التقارير المقدمة المتعلقة بعمل وزارة المالية ، وقياس جودتها لتكون قادرة على تقوية ركائز الإقتصاد العراقي وإمتلاك مصدات حقيقية لمواجهة الصدمات المالية والاقتصادية". وتابع البيان انه "تأتي عملية تطوير استراتيجية الدين العام في سلم اولويات الخطة الإصلاحية (الورقة البيضاء)، وفي اطار التزام وزارة المالية المتواصل بتطوير الادارة الرشيدة للموارد المالية وتعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة".

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