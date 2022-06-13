أم عيسى وأم موسى في القصص القرآني - أحمد صبحى منصور

2022/06/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ هناك أمهات كثيرات لم يذكرهن رب العزة جل وعلا بالاسم ، أولهما أم البشرية زوج آدم ، ثم أزواج نوح ولوط وابراهيم وموسى ومحمد، عليهم جميعا السلام .



الوحيدة المذكورة بالاسم هى ( مريم ) لأن بها فقط يقوم نسب عيسى الذى ولدته بلا أب .2 ـ نتوقف مع مريم وأم موسى فى القصص القرآنى أولا : مريم أم عيسى 1.خاطبت الملائكة السيدة مريم في مناسبتين:1 / 1 -الأولى دعوة الملائكة لها بالعبادة ......





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