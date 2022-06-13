موضوعات اقتصادية - الإقتصاد الموازي - الطاهر المعز

2022/06/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الدّور الإجتماعي للإقتصاد المُوازي يمكن تعريف الإقتصاد الموازي أو غير الرسمي بأنه نشاط اقتصادي لا يخضع للرقابة الحكومية، ولا تُسَجَّلُ نتائجه (المدخلات والمخرجات) في الحسابات الرسمية، فهو خارج التشريعات، وبدون دفاتر نظامية، وتجري عمليات الشراء والبيع والمعاملات المالية خارج مؤسسات الجباية والتّأمين والرقابة الصّحّيّة والمالية، ولا يسدّد رسومًا أم ضرائب، ولا يُقدّم أي بيانات، ما يمكنه من تن ......





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