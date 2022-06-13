إسرائيل وعداؤها الشديد لمنظمات حقوق الإنسان - نهاد ابو غوش

2022/06/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشيُذَكّرنا الموقف الإسرائيلي الرسمي من حقوق الإنسان، بذلك الموقف المنسوب لمسؤول نازي ألماني عن الثقافة والذي جاء فيه " كلما سمعت كلمة ثقافة، تحسست مسدسي"*، ولعل من الغرائب أن ينشا في بلد ما، إجماع كهذا على معاداة مفهوم حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال، كما هي الحال في إسرائيل التي وصل بها الأمر إلى ما يشبه الرُهاب (الفوبيا) من حقوق الإنسان، حيث تتفق المؤسسات الرسمية السياسية وال ......





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