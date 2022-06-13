2022/06/13 | 21:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النقل: الخطوط الجوية الوطنية الأمريكيةAmerican Airlines تعاود استخدام الأجواء الجوية العراقية بالعبور إلى جهاتها المقصودة بعد انقطاع عدة سنوات

ظهرت المقالة بعد انقطاع لسنوات..



الخطوط الجوية الامريكية تعاود استخدام الأجواء العراقية أولاً على ايرث نيوز.

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