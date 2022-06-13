2022/06/13 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النقل: الخطوط الجوية الامريكية تعاود استخدام الأجواء العراقية » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 21:52

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