"شكرا".. النصر يستغنى عن الإسرائيلي ضياء سبع والإماراتي سيباستيان تاليابوي

2022/06/13 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض سبع مع النصر 58 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 20 هدفا منها 17 في الدوري، إضافة إلى صناعة 14 هدفا.

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