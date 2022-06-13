العتبي: اي مساعي لتمديد عمر حكومة “الكاظمي” مرفوضة

2022/06/13 | 22:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاثنين، بان اي مساعي لتمديد عمر حكومة الكاظمي مرفوضة.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ائتلاف دولة القانون جزء اساسي من الاطار التنسيقي وموقفه ثابت في رفض اي مساعي لتمديد عمر حكومة الكاظمي مؤكدا بانه كانت حكومة ازمات حقيقية في المشهد العراقي”.واضاف، ان […]

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