2022/06/13 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الاثنين، ضبط محطة وقود متنقلة وأخرى عجلة معدة في كركوك.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، تمكنت مفارز مركز شرطة نفط كركوك بالتعاون مع الاستخبارات والفوج الاول من ضبط محطة وقود متنقلة […]

ظهرت المقالة ضبط محطة وقود متنقلة وأخرى عجلة معدة في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط محطة وقود متنقلة وأخرى عجلة معدة في كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط محطة وقود متنقلة وأخرى عجلة معدة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).