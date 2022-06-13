2022/06/13 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد رئيس اللجنة القانونية – عبد الكريم يحيى الزيباري لماذا تتصدَّر الصومال قائمة الفساد؟ لماذا لا ينتهي الفساد أو تنخفض مستوياته؟ لماذا يزداد الفاسدون قوةً وانتشاراً وثراءً ولا مِن رقيب ولا من حسيب؟ لوجود ترهل وضعف في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحاجته الشديدة إلى تعديلات كثيرة أو إلغائه وسن قانون جديد أكثر صَرَامةً وشِدَّةً تتناسب […]

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