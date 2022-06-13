2022/06/13 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الجوهر والصدف -حسين الصدر -1- قال الشاعر : أقدّمُ استاذي على نَفْسِ والِدي وإنْ نالنِي مِنْ والدي الفضلُ والشَرَفْ فذاك مُربي الروح والروح جوهر وهذا مُرِبي الجسم والجسمُ مِنْ صَدَفْ -2- احتل الاساتذة والمدرسون – عبر التاريخ – من وجدان تلاميذهم موقعا متميزاً فريد بحيث سوّغ للشاعر أن يقارن بين موقع الاب – […]

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