الكرخ يتأهل لنصف نهائي كأس العراق

2022/06/13 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريق الكرخ إلى الدور نصف نهائي

كأس العراق للموسم 2021/ 2022.

وتغلب الكرخ على أربيل بركلات الترجيح

بواقع 5-3 في اللقاء الذي أقيم على ملعب

الساحر أحمد راضي.

وتواجه الفريقان ضمن دور ربع النهائي،

ح

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